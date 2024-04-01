Beşiktaş, Başakşehir maçına hazırlanıyor Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Antrenman çift kale maçla sona erdi

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)