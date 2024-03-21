Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Başakşehir'le oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına yaptığı idmanla start verdi.

AA

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, ikinci başkan Hüseyin Yücel, asbaşkan Mete Vardar ve futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.

İdman çift kale maçla sona erdi

Siyah-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)