Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir’le oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü Malmö maçında forma giyen oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı idman, pas ve 5’e 2 çalışması ile devam etti.

Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

TAKIM, BİR GÜNLÜK İZİN YAPACAK

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından 9 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor