Beşiktaş - Başakşehir - CANLI SKOR Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

ensonhaber.com

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

10' Rebic'in sol çizgide Tayfur'a attığı pasta Dubois araya girerek topu taca attı.

9' Emmanuel Dennis sağ çaprazdan getirdiği topta Piatek'i düşündü. Amartey'in kestiği top Berkay Özcan'ın önünde kaldı. Berkay'ın vuruşu üstten dışarıya gitti.

8' Sağ kanatta Emmanuel Dennis'in pasında Krzysztof Piatek sağ çaprazdan vurdu. Top kaleye paralel olarak dışarıya gitti.

5' Sağ kanatta pasla kullanılan köşe vuruşunun devamında Necip Uysal'ın kafa vuruşunu Volkan Babacan kornere çeldi.

4' Ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Muleka'nın vuruşu savunmadan kornere gitti.

3' Tayfur Bingöl'ün kullandığı köşe vuruşunu Ousseynou Ba ön direkte uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

Teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getiren Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlıyor.

Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.

Kötü gidişini sürdüren Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Necip, Tayfur, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Zaynutdinov, Rebic, Muleka

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Emirhan İlkhan, Berkay, Dennis, Serdar Gürler, Piatek