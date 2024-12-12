Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki muhtemel 11'leri

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Avrupa'da temsilcimiz Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olmasının ardından gözler diğer temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'e çevrildi.

İlk 8'i garantilemek isteyen Galatasaray ve üst turu zorlayan Beşiktaş'ın yanı sıra Başakşehir de prestij için sahaya çıkacak.

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'de Bodo/Glimt'in konuğu olacak.

Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta mağlup oldu.

Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak.

Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Björkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi, Salih, Musrati, Rafa, Gedson, Muçi, Semih.

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.

Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Darren Bond'un yapacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i ise Jarred Gillett olacak.

"Kupa 2"de bu sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

MUHTEMEL 11'LER

Malmö: Persson, Larsen, Rosler, Zatterström, Busanello, Pena, Johnsen, Rosengen, Christiansen, Bolin, Botheim.

Galatasaray: Muslera, Metehan, Davinson Sanchez, Nelsson, Jelert, Torreira, Sara, Berkan, Yunus, Mertens, Batshuayi.

BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇI

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında sahasında Almanya'nın Heidenheim takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Figueiredo, Piatek.

Heidenheim: Müller, Busch, Mainka, Siersleben, Theuerkauf, Maloney, Leo Scienza, Wanner, Dorsch, Honsak, Breunig