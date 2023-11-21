Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat duyurdu: PSG ile anlaştık

Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.
Arat, futbolcu transferi konusunda Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Hasan Arat'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
"Futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık"
Arat sosyal medyadan yaptığı duyuruda, şu ifadeleri kullandı:
Bugün Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha’da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor.
Beşiktaş'ta seçim ne zaman?
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denilmişti:
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.
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