Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat duyurdu: PSG ile anlaştık Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hasan Arat, Paris Saint-Germain ile futbolcu transferleri konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

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Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Arat, futbolcu transferi konusunda Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Hasan Arat'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"Futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık"

Arat sosyal medyadan yaptığı duyuruda, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha’da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denilmişti: