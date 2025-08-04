Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer sözleri: Bir isim daha yolda...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Serdal Adalı'dan önemli açıklamalar geldi.

A Spor yorumcusu Kartal Yiğit'in aktardığına göre, Adalı hem transfer çalışmaları hem de teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e yönelik kamuoyundaki eleştiriler hakkında dikkat çeken mesajlar verdi.

RIDVAN'LA ANLAŞTIK: KISA SÜREDE TRANSFER BİTER

Adalı, savunmanın soluna yapılacak takviyeyle ilgili olarak, "Rıdvan Yılmaz ile anlaştık. Kısa sürede bu transfer bitebilir. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve daha önce kulübe önemli bir bonservis geliri kazandırarak Rangers'a transfer olan Rıdvan'ın, siyah-beyazlılara geri dönmeye hazırlandığı belirtildi.

"ÇOK İYİ BİR SOL KANAT GELECEK"

Sol kanat için de taraftarı heyecanlandıracak bir ismin yolda olduğunu belirten Adalı, "Çok çok iyi bir sol kanat gelecek. Beklediğinize değecek, çizgiyi tamamen kullanacak, herkesin beğeneceği bir isim" dedi.