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Beşiktaş, Berkay Vardar'ın sözleşmesini neden feshetti

Beşiktaş, Berkay Vardar'ın sözleşmesini neden feshetti Beşiktaş'ın sezon başında Moldova'nın Sheriff takımına kiralık olarak gönderdiği ancak geçtiğimiz şubat ayında siyah-beyazlı kulübe geri dönen Berkay Vardar'ın sözleşmesi feshedilmişti. Genç oyuncuyla neden yolların ayrıldığı ortaya çıktı.