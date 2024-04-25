Beşiktaş, Berkay Vardar'ın sözleşmesini neden feshetti

Beşiktaş'ta sözleşmesi feshedilen Berkay Vardar ile ilgili gerçek ortaya çıktı...
Altyapıdan yetişen Berkay Vardar, geçtiğimiz sezonu Moldova 1. Lig ekiplerinden Sheriff'te kiralık olarak geçirdi.
Söz konusu süreçte 6 Moldova 1. Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Moldova Kupası olmak üzere toplam 10 müsabakada 451 dakika forma şansı bulunan Berkay, gol veya asist katkısında yapmadı.
Sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
Teşekkürler Berkay Vardar. Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Berkay Vardar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Nedeni ortaya çıktı
Altyapıdan gelen isimlerin özel hayatlarına daha fazla dikkat etmesini isteyen Futbol Koodinatörü Samet Aybaba'nın, Emirhan Delibaş'ın ardından Berkay'ı da "futbola konsantrasyon göstermediği" gerekçesiyle gönderdiği öğrenildi.
21 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta 6 maçta forma giyerken, takımına skor katkısı sağlayamadı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış