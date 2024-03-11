Beşiktaş, Cenk Tosun ile penaltıdan yararlanamadı

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Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Deian Sorescu ve 85. dakikada Denis Dragus kaydetti.
Cenk Tosun penaltı kaçırdı
Mücadelenin 87. dakikasında Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içerisinde yerde kalması sonucu konuk takım penaltı kazandı.
Topun başında geçen Cenk Tosun çok kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Nita'nın kucağına bıraktı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
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