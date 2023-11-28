Beşiktaş - Club Brugge maçına Sloven hakem Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynayacağı maçı Sloven hakem David Smajc yönetecek.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçta Sloven hakem David Smajc görev alacak.

Maç perşembe günü 20.45'te

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Beşiktaş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçta David Smajc'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Gabrovec ile Tomaz Cerne yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Dejan Balazic olacak.