Beşiktaş, derbide 10 kişi kaldı! Omar Colley oyundan atıldı

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Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşılaştı.
Dolmabahçe'de oynanan maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 1.29. saniyede Al Musrati(k.k) kaydetti.
Bu müsabakada ise ev sahibi takım Beşiktaş, mücadeleyi 10 kişi ile tamamladı.
VAR uyarısı sonrası Colley, oyun dışında kaldı
90. dakikada Omar Colley'in, Barış Alper Yılmaz'a müdahalesinin ardından VAR hakemi Koray Gençerler, orta hakem Halil Umut Meler'i pozisyonu izlemeye davet etti.
Halil Umut Meler pozisyonu izledikten sonra Omar Colley'e kırmızı kart gösterdi.
Beşiktaşlı futbolcu Colley bu karara tepki gösterdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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