Beşiktaş dezenfekte kabini aldı Beşiktaş yönetimi, koronavirüs salgınına karşı aldığı hijyen tedbirleri kapsamında, Nevzat Demir Tesisleri'ne dezenfekte kabini yerleştirdi.

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12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, koronavirüs salgınına karşı önlem almak amacıyla önemli bir adım attı

Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nin girişine dezenfekte kabini yerleştirdi.

Bundan sonra teknik heyet, futbolcular ve tesis personeli, pandeminin tesis hayatına yansımaması için otomatik dezenfekte kabininini kullanacak.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün Covid-19 salgınına karşı aldığı hijyen tedbirleri kapsamında, BJK Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirildi.

Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis personelimiz, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki yaşamın Covid-19 salgınından koruması amacıyla tesise girişte otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı."



