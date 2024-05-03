Beşiktaş duyurdu: Arthur Masuaku, Rizespor maçında yok Beşiktaş, Rizespor'la yapılacak Süper Lig maçında savunma oyuncusu Arthur Masuaku'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini duyurdu.

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Süper Lig'de 35. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş ile Rizespor karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe'de oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak maç öncesinde ev sahibi Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılar, sol bek bölgesinde oynayan Arthur Masuaku'nun diz kapağı altı yağ dokusunda ödem tespit edildiğini açıkladı. Masuaku, Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

"Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: