Beşiktaş duyurdu: Arthur Masuaku, Rizespor maçında yok

Süper Lig'de 35. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş ile Rizespor karşı karşıya gelecek.
Dolmabahçe'de oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak maç öncesinde ev sahibi Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Siyah-beyazlılar, sol bek bölgesinde oynayan Arthur Masuaku'nun diz kapağı altı yağ dokusunda ödem tespit edildiğini açıkladı. Masuaku, Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
"Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır"
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Futbol A Takımımızın 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası sol dizinde ağrı tarifleyen Arthur Masuaku’nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanmıştır. Arthur Masuaku, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır.
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