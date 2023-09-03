Beşiktaş, evinde Sivasspor'u yendi Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun dördüncü haftasında Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş ile Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor, hakem Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı maçta Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi.

Mücadele siyah-beyazlı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş aradığı golü 25. dakikada korner atışında Omar Colley'in kafa vuruşuyla buldu. Siyah-beyazlılar 40. dakikada Rashica ile farkı artırdı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıda iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor'la karşılaşacak

Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 7'ye yükseltti. Sivasspor ise 5 puanda kaldı.

Beşiktaş, milli maç arasından sonra Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise Ankaragücü'nü misafir edecek.

Salih forma giymedi

Siyah-beyazlı takımın 29 yaşındaki oyuncusu Salih Uçan, bu sezon ilk kez bir müsabakada görev alamadı.

Salih, Dinamo Kiev mücadelesinde aldığı darbeler nedeniyle yaşadığı sakatlık yüzünden riske edilmeyerek Şenol Güneş tarafından müsabakanın kadrosuna alınmadı.

Ghezzal sahalara geri döndü

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, 132 gün sonra yeniden kadroda yer buldu. Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından son olarak Ümraniyespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada oyuna sonradan girerek forma giyen Ghezzal, ligin 4. haftasında yeniden kadroda yer aldı. Cezayirli oyuncu 88. dakikada oyuna girdi.

Sezon başı kampında takımla birlikte çalışan ancak bir sakatlık daha yaşayan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra ailesinin yaşadığı trafik kazası nedeniyle Fransa'ya gittiği için takımdan bir süreliğine uzak kalmıştı. Geçen hafta takımla çalışmalara başlayan Ghezzal, Sivasspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

Chamberlain ilk kez 11 başladı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı takımda ilk kez bir müsabakaya 11 kişilik kadroda başladı.

Dinamo Kiev'le oynanan karşılaşmalarda kısa süreli olarak oyuna sonradan dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, Pendikspor mücadelesinde de 30 dakika sahada kalmıştı. İngiliz oyuncu, Salih Uçan'ın yer almadığı müsabakada orta sahada görev aldı.