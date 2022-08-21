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    Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.İşte maçın detayları..
    • 21.08.2022 - 11:02
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    Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.Beşiktaş'ın evinde oynanacak olan mücadelenin detayları merak konusu oldu.

    Siyah beyazlılar 2. hafta maçında deplasmanda 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere kalarak taraftarını üzmüştü.Valerien İsmael ve öğrencileri bugün taraftarı önünde üç puanı alabilmek için mücadele edecek.

    İtalyan efsanesi Andrea Pirlo'nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük ligin ilk haftasında evinde Alanyaspor'a 4-2'lik skorla mağlup olmuştu.2. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük ligdeli ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

    Peki Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak? İşte kritik maçın detayları..

    Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak?

    Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos (bugün) saat 21.45'te oynanacak.Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

    Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

     


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