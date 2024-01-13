Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçında şehitlerimiz unutulmadı

İHA
Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı.
'Şehitler ölmez, vatan bölünmez'
Siyah-beyazlı oyuncular, maç öncesi ısınmaya ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ yazılı tişörtlerle çıktı.
Maç seremonisinde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunduğu sırada da kapalı tribünde büyük Türk bayrağı açıldı.
'Milletimizin başı sağ olsun'
Beşiktaşlı oyuncular, seremoniye 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı pankart ile çıktı.
Beşiktaş Kulübü, maç öncesi müsabaka boyunca stadyumda gol anonsları dışında müzik çalınmayacağını açıkladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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