Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri

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Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Dolmabahçe'de oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi olarak Mert Güzenge görev yapacak.
Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk
Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Dresevic, Salih, Levent, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın, Lasagna
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