Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu ilk hafta maçlarıyla resmen başladı.

Ligin 1. hafta mücadelesinde Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş, hakem Erkan Özdamar yönetiminde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Galibiyet golü Gedson'dan

Mücadele siyah-beyazlı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'a karşılaşmada galibiyeti getiren golü 85. dakikada Gedson Fernandes attı.

Aboubakar penaltı kaçırdı

Beşiktaş, mücadelede Aboubakar ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Siyah-beyazlılar, ayrıca iki kez direği geçemedi.

Beşiktaş sezona üç puanla başladı

Bu sonuçla Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Beşiktaş yeni sezona 3 puanla başladı. Yeni sezonda takımı Alparslan Erdem'e emanet eden Karagümrük ise ilk haftada puanla tanışamadı.

Beşiktaş, hafta arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü ile rövanş maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar ardından ligde Pendikspor'u sahasında ağırlayacak. Fatih Karagümrük, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek.