Beşiktaş-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

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16' Fenerbahçe sağ kanattan bir atak geliştirmek istedi. Ama Pelkas'ın pasında Osayi-Samuel topu kontrol edemedi. Taç.

14' Gustavo'nun pasıyla Osayi-Samuel savunmanın arkasına sarktı. Göğsüyle topu önüne aldı. Ama kaleci Ersin kalesini zamanında terkedip topu kontrol etti ve rakibine vuruş şansı tanımadı.

13' Vida'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Aboubakar, ceza sahasına doğru sokulup vuruşunu yaptı. Ancak markaj altında yaptığı cılız vuruş etkili olmadı.

9' Serdar Aziz, Aboubakar ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Kısa süreli bir sakatlık geçirdikten sonra ayağa kalktı.

5' Aboubakar'ın hatalı pasıyla topla buluşan Samatta, Pelkas'ı gördü. Pelkas'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

1' Maç başladı.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Dev mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, İrfan Can, Valencia, Osayi, Pelkas, Samatta