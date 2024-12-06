Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını noktaladı

DHA

Beşiktaş, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla noktaladı.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEK

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 15'inci haftasında yarın saat 19.00’da Dolmabahçe'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.