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- Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık raporu
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık raporu
- 26.09.2022 - 10:23
- Güncelleme : 26.09.2022 - 10:32
Kabus gibi geçen milli aranın ardından gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi.
İki takım da çalışmalarını sürdürürken, milli takımdan dönen futbolcularla birlikte hazırlıklarda tam kapasiteyle gaza basılacak.
Dev derbi öncesi iki takımda da eksiklikler göze çarpıyor.
Beşiktaş'ta 2 belirsiz var
Beşiktaş cephesinde Rachid Ghezzal ve Redmond'un durumu belirsizliğini korurken, Atiba'nın ise sakatlığı devam ediyor.
Sol el tarak kemiğinde kırık bulunan Redmond'un özel bir bandajla sahaya çıkması beklenirken, Rachid Ghezzal'ın durumu ise hafta içinde yapılan kontrollerin ardından belli olacak.
Fenerbahçe'de 4 sakat var
Fenerbahçe'de ise sakatlardan iyi haberler gelmeye başladı. Sakatlıklarını neredeyse atlatan Emre Mor ve Serdar Aziz'in derbiye kadar hazır duruma gelmesi beklenirken, Luan Peres ve Joshua King'in durumu belirsizliğini koruyor. İki oyuncunun hafta içindeki çalışmaların ardından oynayıp oynamayacağı netlik kazanacak.