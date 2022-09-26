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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık raporu

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık raporu

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak dev derbi öncesinde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe cephesinde sakatlıkların geçmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. İşte iki takımdaki son sağlık durumları...