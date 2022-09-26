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    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık raporu

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık raporu

    Süper Lig'de hafta sonu oynanacak dev derbi öncesinde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe cephesinde sakatlıkların geçmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. İşte iki takımdaki son sağlık durumları...
    • 26.09.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 10:32
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    Kabus gibi geçen milli aranın ardından gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi.

    İki takım da çalışmalarını sürdürürken, milli takımdan dönen futbolcularla birlikte hazırlıklarda tam kapasiteyle gaza basılacak.

    Dev derbi öncesi iki takımda da eksiklikler göze çarpıyor.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık raporu #1

    Beşiktaş'ta 2 belirsiz var

    Beşiktaş cephesinde Rachid Ghezzal ve Redmond'un durumu belirsizliğini korurken, Atiba'nın ise sakatlığı devam ediyor.

    Sol el tarak kemiğinde kırık bulunan Redmond'un özel bir bandajla sahaya çıkması beklenirken, Rachid Ghezzal'ın durumu ise hafta içinde yapılan kontrollerin ardından belli olacak.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık raporu #2

    Fenerbahçe'de 4 sakat var

    Fenerbahçe'de ise sakatlardan iyi haberler gelmeye başladı. Sakatlıklarını neredeyse atlatan Emre Mor ve Serdar Aziz'in derbiye kadar hazır duruma gelmesi beklenirken, Luan Peres ve Joshua King'in durumu belirsizliğini koruyor. İki oyuncunun hafta içindeki çalışmaların ardından oynayıp oynamayacağı netlik kazanacak.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık raporu #3

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık raporu #4


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