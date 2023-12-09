Beşiktaş - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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1' Maç başladı.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Dolmabahçe Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Amartey, Umut, Necip Uysal, Gedson, Chamberlain, Rebic, Muleka, Cenk Tosun
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
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