Beşiktaş - Fenerbahçe - CANLI SKOR
ensonhaber.com

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Dolmabahçe Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Amartey, Umut, Necip Uysal, Gedson, Chamberlain, Rebic, Muleka, Cenk Tosun

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko