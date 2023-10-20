Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi kesenin ağzını açtı! Prim verilecek Süper Lig'in 9.haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda derbinin kazanılması durumunda takıma prim dağıtılacak.

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Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Burak Yılmaz yönetimindeki Kara Kartal, deplasmanda Galatasaray'ı yenerek çıkış yakalamak istiyor.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisine büyük önem veriyor.

Çebi, zorlu derbi öncesi kesenin ağzını açtı. Siyah-beyazlıların Başkanı Çebi'nin, Galatasaray derbisinin kazanılması durumunda oyuncularına 20 milyon lira prim dağıtacağı öğrenildi.

Çebi, derbiye önem veriyor

Ahmet Nur Çebi'nin, aralık ayının başında kongre olması nedeniyle Galatasaray derbisine çok önem verdiği belirtildi.

Çebi'nin ise Galatasaray derbisinin kazanılması ile birlikte buzları eritmeyi planladığı öğrenildi.

Yönetim, olağanüstü seçim kararı alsa da tarihi net olarak açıklamadı. Bu durum da camiada belirsizlik oluşturuyor.