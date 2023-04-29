Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi sakat ve cezalı oyuncular Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırlayacağı dev derbi öncesi sakat ve cezalıların durumu da belli oldu. Siyah-beyazlılarda 4 sakat bulunurken, sarı-kırmızılılarda tek sorun Bafetimbi Gomis.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma şampiyonluk yarışı açısından da büyük bir öneme sahip.

Bu dev karşılaşma öncesi iki takımın da eksik ve cezalı oyuncularını mercek altına aldık.

Derbi öncesi 4 sakat

Beşiktaş'ta bu hafta sorunlu geçti... Tayyip Talha, Dele Alli ve Rachid Ghezzal'ın oynamayacağı kesin olan maç öncesi Aamir Hadziahmetovic trafik kazası geçirirken, Gedson Fernandes de nedensiz yere idmana katılmadı. N'Koudou ile çarpışan Omar Colley de dizinden bir sakatlık yaşadı.

Alınan bilgiye göre; Colley, Gedson ve Aamir'in derbide oynamasına engel olacak bir sorunu bulunmuyor.

Grip olan Onur Bulut'u da sakatlar listesine eklersek siyah-beyazlılarda 4 oyuncu derbide forma giyemeyecek.

Galatasaray'da tek sorun Gomis

Galatasaray'da ise işler Beşiktaş'tan iyi gidiyor. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılılarda hafta içerisinde yönetimle sorun yaşayan Gomis'in bel ağrıları olduğu gerekçesiyle idmana çıkmaması gündem olmuştu.

Deneyimli oyuncunun sakatlık nedeniyle derbide forma giymemesi de yüksel ihtimal gözüküyor.