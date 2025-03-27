Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler golcülerin üzerinde olacak

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Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon namağlup bir şekilde topladığı 71 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 44 puanla ligde 4. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in en skorer takımı olan Galatasaray, rakiplerinin ağlarını 68 kez havalandırdı. Beşiktaş, 39 kez topu filelerle buluşturdu.

OSİMHEN SON HAFTALARDA FORMDA

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız oyuncu Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 8 gol kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de 22 karşılaşmada 20 gol kaydeden Victor Osimhen, gol krallığında zirvede yer alıyor.

Geride kalan maçlarda takımının gol yükünü çeken Nijeryalı yıldız, son 5 lig müsabakasında toplamda 8 kez fileleri havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 gol atan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 26 kez rakiplerinin ağlarını sarstı.

Takımının en skorer ismi olan Osimhen, sezonun ilk yarısında 2-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasında da 1 gol kaydetmişti.

YUNUS VE BARIŞ KARİYER SEZONUNU GEÇİRİYOR

Galatasaray'ın milli oyuncuları Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, sezon başından beri toplamda 22 gol attı.

Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte kariyer sezonunu geçiren milli oyuncular, gol yollarındaki performanslarıyla takıma büyük katkı sağlıyor.

Bu sezona hızlı başlayan Yunus Akgün, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 6 kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 8 maçta 5 gol kaydeden Yunus, toplamda 11 gole ulaştı.

Barış Alper Yılmaz ise Osimhen'den sonra ligde sarı-kırmızılılar adına en fazla gol atan oyuncu oldu. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Süper Lig'de çıktığı 26 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunan Barış Alper Yılmaz, tüm kulvarlarda çıktığı 40 maçta 11 gol kaydetti.

ALVARO MORATA VE AHMED KUTUCU DERBİDE FARK YARATABİLİR

Ara transfer döneminde sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata, Beşiktaş karşısında Galatasaray'ın önemli gol silahlarından olacak.

ikas Eyüpspor formasıyla bu sezon 20 maçta 9 gol kaydederek takımına büyük katkı sağlayan Ahmed Kutucu, başarılı performansı sayesinde Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayla da 9 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplamda 29 maçta 11 gol attı.

Ara transfer döneminde Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan İspanyol santrfor Alvaro Morata ise İtalyan ekibiyle sezon başından beri çıktığı 25 maçta 6 gol kaydetti. Morata, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 6 maçta 2 kez topu rakip filelere gönderdi.

İMMOBİLE SON HAFTALARDA SUSKUN

Bu sezon Beşiktaş'ta rakip fileleri en fazla havalandıran futbolcu olan İtalyan santrfor Ciro Immobile, son 8 lig maçında sadece 1 gol atabildi.

Sezon başından beri ligde çıktığı 23 maçta 11 gol kaydeden Immobile, Süper Lig'deki son 8 maçında sadece Gaziantep FK'ye karşı 1 gol atabildi.

Tüm kulvarlarda bu sezon 33 maçta 15 gol atan İtalyan santrfor, sezon başında Galatasaray'ı 5-0 yendikleri Süper Kupa maçında ise 2 kez fileleri havalandırmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN DİĞER GOLCÜLERİ

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbide Ciro Immobile dışında Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Ernest Muçi ile gol arayacak.Immobile'nin ardından Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Rafa Silva, ligde çıktığı 25 karşılaşmada 7 gol attı.

Avrupa'da 3, Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF Süper Kupa maçında 1 gol atan 31 yaşındaki Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı formayla 13 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Gedson Fernandes ise attığı 8 golle vatandaşı Rafa Silva'yı bu alanda takip ediyor.

Süper Lig'de 3 golü bulunan Gedson Fernandes, Avrupa'da da 5 gol kaydetti.

Ligin ilk yarısındaki Galatasaray derbisinde takımının adına tek golü atan Ernest Muçi ise siyah-beyazlıların diğer bir gol silahı olacak.

Bu sezon çoğunlukla sonradan oyuna dahil olan Muçi, çıktığı 31 müsabakada 6 gol attı.