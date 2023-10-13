Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına tüm hızıyla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 30 dakikası, basın açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmana, pasa yönelik istasyon çalışmalarıyla devam edildi. Siyah-beyazlı futbol takımında Eric Bailly, Mert Günok, Salih Uçan ve Gedson Fernandes bireysel çalıştı. Gözden Kaçmasın Burak Yılmaz'dan Salih Uçan ve Gedson Fernandes açıklaması Haberin Detayları Milli takıma giden isimler yer almadı Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Cenk Tosun, Amir Hadziahmetovic, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Bakhtiyor Zaynutdinov, Milot Rashica, Vincent Aboubakar, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy katılmadı. Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç da idmanda yer almadı. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)