Beşiktaş - Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor! İşte BJK GS derbi bilet fiyatları

Süper Lig'in 10. haftasında, Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri, yarın satışa çıkıyor. İşte Beşiktaş-Galatasaray maçının bilet fiyatları...

Şampiyonlar Ligi'nde, son olarak Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelen ve sahasında 4-1'lik yenilgi alan Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Devler Ligi'nde alınan mağlubiyeti Galatasaray derbisini kazanarak telafi etmek isteyen siyah beyazlılar, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Bu zorlu karşılaşma öncesinde siyah beyazlı kulüp, 25 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak maçın biletlerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

BİLETLERİN ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATLARI DUYURULDU

Beşiktaş, resmi internet sitesi üzerinden Galatasaray derbisi biletleri için bir açıklamada bulundu. Siyah beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada, biletlerin çıkış tarihi ve fiyatlarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak. Siyah Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, ''Karşılaşmanın biletleri, yarın (22 Ekim ) saat 11.00’de 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlarımız için öncelikli olarak satışa sunulacaktır.'' denildi.

Her taraftarın en fazla 2 tane satın alabileceği biletlerin en ucuzu 175, en pahalısı ise 1600 lira olarak dikkati çekti.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI