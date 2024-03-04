Beşiktaş - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler yorumladı Galatasaray'ın Dolmabahçe'den 3 puanla ayrıldığı karşılaşmada hakem kararları yine çok konuşuldu. Hakem yorumcuları da tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle yendi.

Ezeli rakipler arasında oynanan ve orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler'in görev aldığı derbiyi eski hakemler değerlendirdi.

İşte yorumlar....

Omar Colley'in Mauro Icardi'ye müdahalesinde penaltı var mı?

Deniz Çoban

Icardi önde, topa hamle yapma şansı var. İlk olarak üstten bakınca anlamadım, dikkatli bakınca gördüm. Sol ayağa temas var, ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Dikkatsiz bir müdahale olduğu için buna VAR müdahale edemez.

Bülent Yıldırım

Futbolun içinde bir müdahale, penaltı yok. Hakemin kararına saygı duyuyorum.

Bahattin Duran

Dikkatsiz müdahaleden penaltı.

Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?

Bahattin Duran

İlk olarak Cenk'in kendini abartılı attığını düşündüm. Ancak Derrick Köhn topla oynamış ama eliyle Cenk'i sarmış. Cenk abartılı hareket yapıyor ama Köhn'ün hareketi faul. Bu bir penaltı. Halil Umut Meler göremedi, bu yüzden bence devam ettirdi.

Bülent Yıldırım

Köhn'ün topla oynaması, ihlal yapmadığı anlamına gelmez. Cenk çok abartılı düştüğü için de hakemi yanılttı. Ayrıca hakem doğru açıda değil. Bu pozisyon net penaltı.

Deniz Çoban

Cenk iki tur dönmüş, isterse sekiz tur dönmüş. Önemli olan Cenk'in hareketini kısıtlayacak eylem var mı? Cenk dönebilse, top koşu yoluna gidiyor ve ikinci bir hamle şansı var. Benim için bu bir penaltı.

Fırat Aydınus

Cenk Tosun abartılı şekilde attı kendini. Bu da Halil Umut Meler'i yanılttı. VAR müdaheleyi ve reaksiyonu süzememiş. Sahada hakemin görüp, penaltı vermesi gerekirdi. VAR, ne kadar etkileyip etkilemediğine göre çağıramaz. O zaman geçen hafta Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında neden VAR karıştı? Kafalar karışıyor. Yanlış emsaller emsal gösterilmeye başlandı. Doğrular da yanlış olarak addedilmeye başlandı. Buna VAR karışamazdı.

Ahmet Çakar

Burada net bir penaltı var. Şu penaltıyı görmemek, vermemek, VAR'a davet etmemek ya da edememek asla masum bir hakem hatası değildir.

Erman Toroğlu

Bir çekme var ama Cenk Tosun'un düşüşü inandırıcı değil. Hakem bu penaltıyı verse biraz fazla olur. Ben verilmemesinden yanayım.

Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi doğru mu?

Bülent Yıldırım

Hakem doğru açıdan görememiş. Oyunda bir saniyelik hareket. Hücum oyuncusunun abartılı hareketi var, şüpheli durum. Siyah - beyaz gibi bir karar mı bu? Cenk tutmadan dolayı topa gidememiş olsaydı, VAR kanıtla hakemi çağırırdı. VAR'ın karışmamasına saygı duyuyorum. VAR protokolündeki gibi açık açık göstereceği kanıt yok.

Bahattin Duran

UEFA kriterlerine göre VAR'ın devreye girmemesi doğru.

Deniz Çoban

VAR müdahalesine gerek yok.

Omar Colley'in kırmızı kartı doğru mu?

Bülent Yıldırım

Hakem yine şanssız yakalandı. Doğru açıdan göremedi. Colley'in gelişi ciddi faul. Bu ayağın illa çapraz bağları koparması gerekmez. VAR bunu inceledi. Bu pozisyon net kırmızı. Sahada hakem vermeliydi. Barış sol ayağını çekmeseydi, sol ayağı kırılırdı. Oyuncu sağlığını düşündüğüm için VAR müdahalesini sorgulamam, saygı duyarım.

Bahattin Duran

Tehlikeli bir hareket. Hız ve sürat var. Tabanı tam olarak oturmuyor. Bu hareket sahada kırmızı. VAR müdahalesini anlayabiliyorum ama sarı kartı destekleyecek elementler var. UEFA kriterlerine göre VAR'ın karışması yanlış.

Deniz Çoban

Kırmızı kart demek gibi bir şansım yok. Rakip oyuncunun güvenliğini tehlikeye atıyor. VAR'ın kararı bence de doğru.

Fırat Aydınus

VAR, Icardi'nin ve Cenk'in pozisyonuna karışmadı ama buna neden karıştı? Taban oturmadı, sıyırdı. Şiddet, yoğunluk olarak VAR'da bir ölçü birimi yok. Hareket özünde kırmızı kart, sahada hakemin değerlendirmesi gereken pozisyon. Protokole göre VAR'ın karışacağı pozisyon değil.

Erman Toroğlu