Beşiktaş - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LİGDEKİ DURUMLARI
Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 14 müsabakanın 6'sından galip ayrılan Gaziantep FK, 4'er beraberlik ve yenilgiyle rakibinin bir basamak altında 7. sırada haftaya giriş yaptı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal
Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Semih, Arda, Perez, Ndiaye, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo