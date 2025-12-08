Abone ol: Google News

Beşiktaş - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 08:38
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LİGDEKİ DURUMLARI

Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 14 müsabakanın 6'sından galip ayrılan Gaziantep FK, 4'er beraberlik ve yenilgiyle rakibinin bir basamak altında 7. sırada haftaya giriş yaptı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal

Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Semih, Arda, Perez, Ndiaye, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo

