Beşiktaş, genç futbolcusunu Ümraniyespor'a kiraladı Süper Lig devi Beşiktaş, Emrecan Bulut'un Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

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Bu sezon şampiyonluk ümitlerini kaybeden Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar takımda yeterince forma şansı bulmayan Emrecan Bulut'un Ümraniyespor'e kiralandığını açıkladı.

"Başarılar dileriz"

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Emrecan Bulut'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Forma giyemedi

21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun başında Somaspor'dan 211 bin euro karşılığında transfer edilmiş ancak gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı.

Genç oyuncuya bu sezon birçok stoper sorunu olmasına rağmen hiçbir hoca tarafından şans verilmedi.