Beşiktaş günün ilk antrenmanını noktaladı

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlılar, Rizespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.