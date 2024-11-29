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AA & Ensonhaber

Beşiktaş, ligde alınan kötü sonuçların ardından, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e de mağlup olarak camiasını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Siyah beyazlı taraftarlar, takımın başarısızlığına büyük tepki gösterirken, Başkan Hasan Arat, alınan sonuçlar nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

HASAN ARAT'IN GÖREVİNE GEÇİCİ OLARAK HÜSEYİN YÜCEL GETİRİLDİ

Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın istifasının kabul edildiğini ve seçime kadar başkanlık görevini Hüseyin Yücel'in üstleneceğini duyurdu.

Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından kulüpten bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Değerli Beşiktaşlılar, 29 Kasım 2024 tarihinde yapılan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu toplantısında şu kararlar alınmıştır: Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir. Tüzüğümüzün 25.4. maddesi gereğince, Başkanlık görevini Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sayın Hüseyin Yücel devralacaktır. Ayrıca Sayın Hasan Arat'ın asil üyelikten istifası nedeniyle, yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç, Tüzüğümüzün 25.3. maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu asil üyeliğine atanmıştır. Yönetim Kurulumuz, Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısına kadar görevine kesintisiz şekilde devam edecektir.