Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 37. haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçla antrenman tamamlandı.
Beşiktaş'a kampa girecek
Siyah-beyazlılar, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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