Beşiktaş - Hatayspor maçının ilk 11'leri

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Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'u konuk edecek.
Dolmabahçe'de oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Siyah-beyazlı takım, Hatayspor karşılaşmasıyla bu sezon iç sahadaki son maçını oynayacak.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Demir Ege, Chamberlain, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy
Hatayspor: Nekaj, Kilama, Burak, Kamil Ahmet, Cemali, Matondo, Pedro, Mehdi, Bashiru, Fernandes, Strandberg
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