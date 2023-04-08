Beşiktaş, hazırlık maçında Atletico Madrid'le karşılaşacak Beşiktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile bir hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, İspanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid ile bir hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

Açıklamada maçta elde edilecek bilet gelirlerinin deprem bölgesinde inşa edilecek okullar için kullanılacağı açıklandı.

"Yapacağımız okullara katkıda bulunabilirsiniz"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: