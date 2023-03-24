Beşiktaş idmanında Rachid Ghezzal'ın yeni stili dikkatleri çekti Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, saçlarını kestirerek yeni bir imaj yaptı. Ghezzal'ın yeni stili idmanda göze çarptı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş 1 gün ara verecek

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yanı sıra Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç ve Dele Alli katılmadı. Beşiktaş, bir günlük iznin ardından 26 Mart Pazar günü hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ghezzal, saçlarını kesti

Öte yandan yapılan idmanda İstanbulspor maçıyla birlikte yaklaşık olarak 4 ay aranın ardından sahalara asistle dönen Rachid Ghezzal'ın yeni stili dikkatleri çekti.

Cezayirli futbolcu, yeni saç stiliyle görenleri şaşırttı. Tarz değiştiren oyuncunun saçlarını kısalttığı görüldü.