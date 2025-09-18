Beşiktaş ile Göztepe 59. kez karşılaşacak

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Beşiktaş, Göztepe ile bu kulvarda 59. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 17 müsabaka da berabere sona erdi.

Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 95-56 üstünlüğü bulunuyor.

İZMİR'DE 30'UNCU MAÇ

İki takım, yarın yapacakları karşılaşmayla İzmir'deki lig maçlarında 30. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 12-7 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'de 10 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 39, Göztepe ise 28 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ, İZMİR'DEKİ SON 10 MAÇTA 6 GALİBİYET ELDE ETTİ

İki takım arasında İzmir'de oynanan son 10 maçta Beşiktaş, rakibini 6 kez yendi.

Taraflar arasında Süper Lig'de oynanan söz konusu karşılaşmalarda Göztepe, 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş son 10 karşılaşmada 23 gol atarken, Göztepe ise fileleri 11 kez havalandırdı.

FARKLI SKORLAR

Takımlar arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.

İzmir'de 2001-2002 sezonunda yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 kazandı

Ayrıca, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 58 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.