Beşiktaş ile Trabzonspor rakiplerini rahat geçti Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup ederken, Trabzonspor sahasında Alanyaspor karşısında 5-1'lik skorla galip geldi.

Süper Lig’de 37. hafta maçında Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş, hakem Volkan Bayarslan yönetiminde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele siyah-beyazlı takımın 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 golle geçti

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Gedson Fernandes, 30. dakikada Cenk Tosun, 49. dakikada Vincent Aboubakar ve 79. dakikada Tayfur Bingöl ve 90+13. dakikada penaltıdan Atiba Hutchinson kaydetti.

İlginç olay yaşandı

Hakem Volkan Bayarslan, 90 dakikanın son düdüğünü çaldıktan sonra Beşiktaş, VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

Cenk Tosun'un son saniyede yerde kaldığı pozisyonda penaltı olduğunu belirten Volkan Bayaraslan, beyaz noktayı gösterdi. 40 yaşındaki Atiba Hutchinson, 90+13. dakikada attığı golle maçın 5-2 bitmesini sağladı.

Beşiktaş art arda 7. kez kazandı

Süper Lig’de Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte üst üste 7. maçını kazanan Beşiktaş puanını 77’ye çıkardı. Ev sahibi Kasımpaşa ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Beşiktaş’a kaybetti ve 43 puanda kaldı.

Gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanda Fatih Karagümrük’le karşılaşacak. Beşiktaş ise Konyaspor’u konuk edecek.

Trabzonspor, farklı kazandı

Süper Lig’de 37. hafta maçında Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor ile Ömer Erdoğan’ın ekibi Alanyaspor, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Mücadele bordo-mavili takımın 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada Trabzonspor 14. dakikada Umut Güneş'in golüyle yenik duruma düşse de 18'de Trezeguet, 24'te penaltıdan Hamsik, 32'de Bakasetas, 35. dakikada Larsen ve 58. dakikada Umut Bozok'un golleriyle galibiyete uzanmasını bildi.

Öte yandan Alanyaspor'dan Fatih Aksoy 22. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Hamsik, Trabzon'da son maçına çıktı

Trabzonspor'da hafta içinde futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik, Trabzon'daki son maçına çıktı.

Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkan Hamsik, ilk 11'de kaptan olarak görev yaptı.

Taraftarlar, maç öncesi sevgi gösterisinde bulundukları Marek Hamsik'i alkışlarken Slovak oyuncu da aynı şekilde karşılık verdi.

Bordo-mavililer, çıkışını sürdürdü

Süper Lig’de alınan bu galibiyetle birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 57’ye çıkardı. Bu mağlubiyetle birlikte art arda 2. maçını da kaybeden Alanyaspor 41 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Başakşehir’le karşılaşacak. Alanyaspor ise bu maçla birlikte ligi bitirdi. Akdeniz ekibi gelecek haftayı BAY geçecek.