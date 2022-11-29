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Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş ile İstanbulspor liglere verilen arayı değerlendirmek için bir hazırlık maçı oynayacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları..