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    Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Beşiktaş ile İstanbulspor liglere verilen arayı değerlendirmek için bir hazırlık maçı oynayacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları..
    • 29.11.2022 - 10:45
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    Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı boş geçirmek istemeyen takımlar hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyor.

    Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Beşiktaş - İstanbulspor maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

    Takımlarının maçını yakından takip etmek isteyenler maç hakkında merak ettiklerini öğrenmek istiyor. Peki Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak ve maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

    Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?

    Beşiktaş ile İstanbulspor 29 Kasım Salı (bugün) günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport kanalından naklen yayınlanacak.


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