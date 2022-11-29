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Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş ile İstanbulspor liglere verilen arayı değerlendirmek için bir hazırlık maçı oynayacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları..
- 29.11.2022 - 10:45
2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı boş geçirmek istemeyen takımlar hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Beşiktaş - İstanbulspor maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Takımlarının maçını yakından takip etmek isteyenler maç hakkında merak ettiklerini öğrenmek istiyor. Peki Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak ve maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?
Beşiktaş ile İstanbulspor 29 Kasım Salı (bugün) günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport kanalından naklen yayınlanacak.