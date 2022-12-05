Beşiktaş, kamp için Antalya'ya gitti

Beşiktaş, kamp için Antalya'ya gitti

Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle ara verdiği Süper Lig çalışmalarını sürdürmek için 18 Aralık'a kadar Antalya'da kampa girdi.

Beşiktaş Futbol Takımı, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kamp yapmak için Antalya'ya geldi.

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu

Taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş kafilesi, daha sonra Belek'te kamp yapacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Beşiktaş Futbol Takımı kamp için Antalya'ya geldi İZLE