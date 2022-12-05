Petrol
88.22
3.10%
Euro
19.6957
0.34%
Dolar
18.6369
0.01%
Altın
1.075
-0.17%
Borsa
4992
0.00%
Bitcoin
326.222
1.49%
BTXN Coin
5.50
1.10%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Beşiktaş, kamp için Antalya'ya gitti

    Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle ara verdiği Süper Lig çalışmalarını sürdürmek için 18 Aralık'a kadar Antalya'da kampa girdi.
    • 05.12.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 16:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş, kamp için Antalya'ya gitti

    Beşiktaş Futbol Takımı, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kamp yapmak için Antalya'ya geldi.

    Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

    Taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu

    Taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş kafilesi, daha sonra Belek'te kamp yapacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

    Beşiktaş Futbol Takımı kamp için Antalya'ya geldi İZLE

    Beşiktaş, kamp için Antalya ya gitti #1

    Beşiktaş, kamp için Antalya ya gitti #2

    Beşiktaş, kamp için Antalya ya gitti #3

    Beşiktaş, kamp için Antalya ya gitti #4

    Beşiktaş, kamp için Antalya ya gitti #5


    Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması
    Futbol

    Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması

    Fenerbahçe, Vincent Aboubakar'ı istiyor
    Transfer dosyası

    Fenerbahçe, Vincent Aboubakar'ı istiyor

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir