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Beşiktaş-Karagümrük - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 20:29
- Güncelleme : 11.05.2021 - 22:24
Maç sonucu: Beşiktaş 1-2 Karagümrük
81' Gol... Beşiktaş 1-0 Karagümrük (Borini)
77' Karagümrük'te Zukanovic 2. sarıdan kırmızı kart gördü.
54' Gol... Beşiktaş 1-1 Karagümrük (Ghezzal)
46' İkinci yarı başladı
İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-1 Karagümrük
41' Fatih Karagümrük'te Alassane Ndao'nun ceza sahası içi sağ çarprazından çektiği şutta Welinton Silva son anda araya giriyor ve gole izin vermiyor.
38' Gol... Beşiktaş 0-1 Karagümrük (Bertolacci)
22' N'koudou'nun kaleye şutu direğin yanından auta çıktı.
7' N'koudou'nun kaleyi cepheden gören yerden şutu kaleci Viviano'da kaldı.
1' Maç başladı.
Spor Toto Süper Lig’in 41. haftasında Lider Beşiktaş, sahasında Karagümrük’ü ağırlıyor.
Vodafone Park’ta saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşma BeIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Sobiech