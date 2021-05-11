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    Beşiktaş-Karagümrük - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 41. haftasında evinde Fatih Karagümrük’le karşılaşacak olan Beşiktaş’ta hataya yer yok.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 20:29
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 22:24
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    Beşiktaş-Karagümrük - CANLI SKOR

    Maç sonucu: Beşiktaş 1-2 Karagümrük

    81' Gol... Beşiktaş 1-0 Karagümrük (Borini)

    77' Karagümrük'te Zukanovic 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

    54' Gol... Beşiktaş 1-1 Karagümrük (Ghezzal)

    46' İkinci yarı başladı

    İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-1 Karagümrük

    41' Fatih Karagümrük'te Alassane Ndao'nun ceza sahası içi sağ çarprazından çektiği şutta Welinton Silva son anda araya giriyor ve gole izin vermiyor.

    38' Gol... Beşiktaş 0-1 Karagümrük (Bertolacci)

    22' N'koudou'nun kaleye şutu direğin yanından auta çıktı.

    7' N'koudou'nun kaleyi cepheden gören yerden şutu kaleci Viviano'da kaldı.

    1' Maç başladı.

    Spor Toto Süper Lig’in 41. haftasında Lider Beşiktaş, sahasında Karagümrük’ü ağırlıyor.

    Vodafone Park’ta saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşma BeIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin

    Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Sobiech

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