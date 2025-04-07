Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında penaltı bekledi

Haber Merkezi
Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısının son anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLENTİSİ
Dakikalar 45+3'ü gösterdiğinde Beşiktaş'ta Ciro Immobile sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda soluna çektiği top hemen yanındaki Opoku'ya temas etti.
Bu pozisyonda siyah-beyazlılar penaltı bekledi ancak hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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