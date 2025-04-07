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Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında penaltı bekledi

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında penaltı bekledi Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olduğu lig maçının ilk yarısında bir pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam ise oyunu devam ettirdi.