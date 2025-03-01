Beşiktaş- Kayserispor karşılaşmasının muhtemel ilk 11'leri

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Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u ağırlıyor...

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.

Mücadele Halil Umut Meler düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR'U KONUK EDECEK

Meler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapacak. Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 41 puanla 4. sırada yer alıyor.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde son haftalarda çıkışta olan 'Kara kartal', Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakada 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

KARA KARTAL SOLSKJAER'LE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kayserispor ise ligde yaptığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor.

Kayseri temsilcisi, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Hadziahmetovic, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon