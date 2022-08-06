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Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş - Kayserispor maçının detayları merak konusu oldu.Futbolseverler mücadelenin ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.İşte maçın detayları..