Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
415.530
-0.34%
BTXN Coin
8.25
1.10%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Beşiktaş - Kayserispor maçının detayları merak konusu oldu.Futbolseverler mücadelenin ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.İşte maçın detayları..
    • 06.08.2022 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Beşiktaş yeni sezona evinde oynayacağı Kayserispor maçı ile başlıyor.Valerien İsmael yönetiminde yeni sezona hazırlanan siyah beyazlılar sezona şampiyonluk parolasıyla çıkıyor.

    Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğe getirildiği Kayserispor deplasmanda puan almak için mücadele edecek.Beşiktaş - Kayserispor arasındaki mücadelenin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.İşte Beşiktaş - Kayserispor maçının detayları..

    Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman oynanacak?

    Beşiktaş - Kayserispor maçı 6 Ağustos (bugün) saat 21.45' te oynanacak.Vodafone Park Stadı'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.


    İlginizi Çekebilir

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrade

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    Hull City'den Halil Dervişoğlu atağı
    Transfer dosyası

    Hull City'den Halil Dervişoğlu atağı

    Haliç'e akan Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri görüldü
    3. Sayfa

    Haliç'e akan Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri görüldü

    Görüş Bildir