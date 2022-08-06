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- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş - Kayserispor maçının detayları merak konusu oldu.Futbolseverler mücadelenin ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.İşte maçın detayları..
- 06.08.2022 - 10:06
Beşiktaş yeni sezona evinde oynayacağı Kayserispor maçı ile başlıyor.Valerien İsmael yönetiminde yeni sezona hazırlanan siyah beyazlılar sezona şampiyonluk parolasıyla çıkıyor.
Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğe getirildiği Kayserispor deplasmanda puan almak için mücadele edecek.Beşiktaş - Kayserispor arasındaki mücadelenin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.İşte Beşiktaş - Kayserispor maçının detayları..
Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman oynanacak?
Beşiktaş - Kayserispor maçı 6 Ağustos (bugün) saat 21.45' te oynanacak.Vodafone Park Stadı'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.