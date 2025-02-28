Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA & Ensonhaber
Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kayserispor ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, 5'e 2 pas ve taktik çalıştı.
BEŞİKTAŞ, KAYSERİSPOR'U AĞIRLAYACAK
Beşiktaş-Kayserispor müsabakası yarın saat 20.30'da Dolmabahçe'de oynanacak.
Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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