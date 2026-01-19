Abone ol: Google News

Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kayserispor'u konuk ediyor.

Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 18:53
  • Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak.
  • Maç, Dolmabahçe'de saat 20.00'de başlayacak ve Ozan Ergün tarafından yönetilecek.
  • Karşılaşma, BeIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak.

Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

