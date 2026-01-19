Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk 11'leri

- Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak.
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.
Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak.
Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER