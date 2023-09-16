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Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.
BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri katıldı.
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"Haydi el ele tutuşun"
Siyah-beyazlıların toplantısına bir üyenin yaptığı konuşma damgasını vurdu.
Sizden ilk defa bir şey rica ediyorum, bazılarının kıskanması için. Haydi hep beraber el ele tutuşur musunuz?
Bu anlar sosyal medyaya damgasını vurdu.