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ensonhaber.com

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri katıldı.

"Haydi el ele tutuşun"

Siyah-beyazlıların toplantısına bir üyenin yaptığı konuşma damgasını vurdu.

Sizden ilk defa bir şey rica ediyorum, bazılarının kıskanması için. Haydi hep beraber el ele tutuşur musunuz?