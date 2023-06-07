Beşiktaş - Konyaspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk edecek.
Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş - Konyaspor mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak. VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. Siyah beyazlılar, Konyaspor'u yendiği takdirde Fenerbahçe'nin önüne geçerek sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitirecek.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Colley, Umut, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Uğurcan, Adil, Ahmet Oğuz, Oğulcan, Soner, Pozuelo, Moreno, Michalak, Diouf