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    Beşiktaş-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2020 - 08:59
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    Beşiktaş-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri #1

    Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor, saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

    Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

    BEŞİKTAŞ'TA 2 POZİTİF VAKA

    Beşiktaş'ta maç öncesinde can sıkan bir durum yaşandı. Siyah-beyazlılar, 2 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Karşılaşma öncesinde bir kez daha teste giren Beşiktaşlı oyuncular, duruma göre maça çıkacak.

    Öte yandan antrenmanda Sırp yıldız Adem Ljajic sakatlandı ve maç kadrosuna alınmadı.

    Beşiktaş-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri #2

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Nkoudou, Boateng, Burak.

    Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

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