Beşiktaş-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor, saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA 2 POZİTİF VAKA

Beşiktaş'ta maç öncesinde can sıkan bir durum yaşandı. Siyah-beyazlılar, 2 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Karşılaşma öncesinde bir kez daha teste giren Beşiktaşlı oyuncular, duruma göre maça çıkacak.

Öte yandan antrenmanda Sırp yıldız Adem Ljajic sakatlandı ve maç kadrosuna alınmadı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Nkoudou, Boateng, Burak.

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic