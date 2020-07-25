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    Beşiktaş, ligi üçüncü sırada tamamladı

    Beşiktaş, ligi üçüncü sırada tamamladı

    Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Sivasspor'un da Göztepe'ye 3-1 yenilmesiyle birlikte ligi üçüncü sırada tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 22:49
    • Güncelleme : 25.07.2020 - 22:49
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    Beşiktaş, ligi üçüncü sırada tamamladı

    Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

    Siyah-beyazlıların gollerini Atiba (P), Diaby ve Elneny (P) kaydetti.

    Beşiktaş bu sonuçla ligi 62 puanla üçüncü sırada tamamladı.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEBİLİR

    Bu sonucun ardından UEFA tarafından Finansal Fair Play kurallarına uymaması gerekçesiyle Avrupa'dan men edilen Trabzonspor'un cezasının CAS'ta onanması olasılığında, siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

    Beşiktaş, ligi üçüncü sırada tamamladı #1

    SİVASSPOR MAĞLUP OLDU

    Son haftaya siyah-beyazlıların 1 puan önünde üçüncü sırada giren Sivasspor ise Göztepe ile karşı karşıya geldi.

    Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda karşılaştıkları İzmir ekibine 3-1 mağlup olarak ligi 60 puanla 4. sırada tamamlamış oldu.

    PUAN DURUMU

    Süper Lig'de puan durumu şu şekilde:

    Beşiktaş, ligi üçüncü sırada tamamladı #2

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